V Ukrajino pretovorili 120 ton hrane za hišne ljubljenčke

Začetek lahko poiščemo v fotografiji Ukrajinke, ki marca letos, s svojim velikim haskijem v naročju, beži od pravkar porušenega mosta v Irpinu, približno 30 kilometrov od Kijeva. Ta prizor je Alessandra de Luyka iz špediterskega podjetja Alfa Spedizioni, ganil do take mere, da je hotel pomagati hišnim ljubljenčkom v razdejani Ukrajini, ki ne morejo več računati na pomoč svojih lastnikov.

Pred osmimi meseci je z drugimi kolegi in kolegicami začel tkati stike z glavnimi proizvajalci in dobavitelji hrane za živali, kot sta Royal Canin in Agras Delic. Včeraj sta s tovornega terminala na Fernetičih, kjer domuje podjetje, odpotovala tovornjaka, založena s 44 tonami hrane, ki jih bodo izročili neprofitni organizaciji Ucraina UAnimals.

Šlo je za tretjo pošiljko. Junija in na začetku decembra so v Ukrajino skupno že poslali 77 ton briketov, konzerv in drugih pasjih oziroma mačjih poslastic, kar pomeni da so doslej s Fernetičev poslali preko 120 ton hrane. Stroške za prevoz je krila organizacija za zaščito živali Humane Society International (HSI).

Zbrano izročijo bodisi pesjakom kot ljudem, ki živijo na vojnih območjih, je pojasnil de Luyk. Aprila je žalostno odmeval primer pesjaka v Borodjanki, v predmestju Kijeva, kjer je zaradi lakote in žeje umrlo 300 psov, ker prostovoljcem niso pustili, da bi skrbeli zanje.