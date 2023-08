Gasilci so ob 10.45 posredovali v Ulici Caboto, kjer se je vnel požar v uradih nad avtokleparstvom. Ogenj so ob 11.45 skoraj pogasili. Sledila bosta bonifikacija objekta in preverjanje varnosti. Na kraju so tudi lokalni policisti in reševalci. Kot kaže, v požaru ni bil nihče poškodovan. Ulico Caboto so zaprli za promet.