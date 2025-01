V Ulici Coroneo po hudi nesreči oživljali 27-letnega motorista

Okrog 10.50 je v križišču med Ulico Zanetti in Ulico Coroneo 27-letni motorist silovito trčil v avtomobil, pri čemer ga je odbilo sedem metrov stran in je obležal pod enim izmed parkiranih avtomobilov. Motor pa je trčil v zid sodne palače.

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so ugotovili, da je ponesrečenemu motoristu zastalo srce, zato so ga začeli oživljati in z oživljanjem na kraju nadaljevali dalj časa. Nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje je kritično.

Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odstranjujejo njene posledice ter lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke. Bodisi avtomobil kot motor sta pripeljala iz Ulice Zanetti in sta vozila proti Ul. Fabio Severo.