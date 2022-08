V Ulici Edera odprli obnovljeni mestni park

Tržaška občina je dokončala dela v mestnem parku v Ulici Edera. Nekoč zapuščeno zeleno območje, ki obsega približno 2700 kvadratnih metrov, je danes ponovno urejeno in snažno, kot je bilo nekoč. Park z vhodoma v ulicah Edera in Pendice Scoglietto je danes uradno odprl tržaški župan Roberto Dipiazza z občinskima odbornicama Sandro Savino in Nicole Matteoni. Občina je tudi v tem parku namestila plastična igrala, ki so okolju manj prijazna kot je na primer otroška lesena oprema za igranje na prostem, ki je zelo razširjena v Sloveniji in drugje v parkih Furlanije - Julijske krajine. Tobogani, gugalnice, skrivališča, konjički in druge živalce na vzmeteh so sicer takoj navdušili otroke, ki v teh dneh sledijo poletnim dejavnostim rekreacijskega središča. Pristopili so namreč k odprtju parka in za županom korakali po novih stezah. Tudi za hišne ljubljenčke je poskrbljeno. Pri zgornjem vhodu je občina uredila območje za pse s pritličjem, fontano in košem za odlaganje pasjih iztrebkov.

Z deli je občina začela lani poleti in jih v 360 dneh dokončala. V obnovo parka je vložila 201.014,07 evra, dela pa so zaupali podjetjema Sartori iz Pordenona in Allgreen iz Trsta.