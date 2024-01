V Ulici Ponzanino v požaru umrl moški

V požaru, ki se je v zgodnjih jutranjih urah vnel v stanovanju v četrtem nadstropju v Ulici Ponzanino 7, je umrla ena oseba. Gasilci so prispeli na kraj okrog 7.40. Stavbo so evakuirali in začeli z gašenjem, pri čemer so našli moško truplo. Po pogasitvi ognja so zavarovali stanovanje in celotno stavbo ter preverili morebitno prisotnost strupenih plinov. Vzroke požara preiskujejo. Poleg stanovanja, v katerem je gorelo, so odredili nevseljivost tudi za spodnje stanovanje. Evakuirani prebivalci pa so se po ugotovitvi gasilcev, da so varnostne razmere ustrezne, lahko vrnili v svoja stanovanja. Na kraju so bili gasilci, karabinjerji in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Pred skoraj tremi leti, aprila 2021, je v bližnji stavbi s hišno številko 3 v eksploziji umrl mlad moški, Luca Lardieri. Tedaj je šlo umor, storilca so obsodili.