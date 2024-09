V Ulici San Marco avtomobil pristal na strehi

V Ulici San Marco blizu železniškega nadvoza se je okrog 11. ure avtomobil prevrnil na streho. Kot kaže, je med vožnjo navzgor proti Svetemu Jakobu najprej trčil v kombi, pri čemer ga je odbilo in je pristal na strehi. Starejšega voznika, ki ni mogel iz avtomobila, so rešili gasilci. Bil je vseskozi pri zavesti in se, kot kaže, ni huje poškodoval.

Na kraju so reševalci deželne službe 118, ki oskrbujejo voznika, gasilci, ki so zavarovali območje in odpravljajo posledice nesreče ter lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.