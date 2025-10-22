V Ulici Valdirivo podrl sedem motorjev, enega je odbilo v mimoidočo žensko

V Ulici Valdirivo je danes malo po 12. uri voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste ter trčil v sedem parkiranih motorjev, pri čemer je enega od teh odbilo v mlado mamo, ki se je sprehajala s hčerko. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so ji priskočili na pomoč ter jo odpeljali v bolnišnico, kamor so jo sprejeli z zeleno triažno kodo. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da se je na srečo le lažje poškodovala, medtem ko je bila hči nepoškodovana.

Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki so Ulico Valdirivo zaprli od križišča z Ulico Filzi do Korza Cavour in preiskujejo vzroke nesreče ter gasilci, ki so zavarovali območje ter odpravili posledice nesreče.