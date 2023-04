V Ulici Valerio čelno trčila avtomobila

V Ulici Valerio nedaleč od zgornjega vhoda parka bivše psihiatrične bolnišnice sta okrog 7.30 čelno trčila smart in lancia. Dve osebi sta se poškodovali in so ju reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Nastala je tudi večja gmotna škoda. V obeh avtomobilih so se sprožile zračne blazinice. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti, ki so cesto nekaj časa zaprli za promet. Nastali so daljši zastoji vse do Opčin. Promet je nato potekal izmenično enosmerno. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče.