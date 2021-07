V Verdiju grozijo s stavko

Zaposleni v opernem gledališču Verdi v Trstu so v torek skupaj s sindikati Slc-Cgil, Uil-Com in Fials-Cisal razglasili pričetek stavkovnih aktivnosti. Mobilizacija se je začela po objavi dokumentacije o finančnem stanju gledališča, ki je ob zaključku leta 2020 štelo 2,6 milijona letnega dobička. Medtem ostajajo uslužbenci Verdija prikrajšani za osnovne pravice, ki zadevajo plače, delovni urnik, delovne obveznosti in samo pravico do dela, trdijo.»Lahko človek dela šestdeset ur tedensko? Je lahko neprestano v službi, sedem dni na sedem in brez počitka?«, se sprašujejo pri Slc-Cgil. »Glede na več kot tri milijone evrov, ki jih je vodstvo gledališča pridobilo ob zmanjšanju števila zaposlenih, postane jasno, da so za zdravo bilanco ustanove žrtvovali počutje uslužbencev,« piše sindikat. Po začetnem vračanju na oder in sredi že vpeljane gledališke sezone so zaposleni pričakovali krepko izboljšanje delovnih razmer. Ob upadu števila okužb s covidom-19 pa se niso pomnožile delovne pogodbe.

Sindikati, ki menijo, da trenutno vodstvo te kulturne ustanove skrbi samo za polne žepe in lepe bilance, med drugim zahtevajo plačilo zaostalih prejemkov in opravljenih nadur, ponovno zaposlitev rediteljev, ki so bili odpuščeni v obdobju zaprtja gledališča, nove zaposlitve in izboljšanje delovnih urnikov upravnega osebja.Slc-Cgil pričakuje, da se bodo gospodarske in socialne razmere zaposlenih izboljšale. V primeru, da se navedene zahteve ne bi izpolnile, pišejo, bodo ukrepali drugače.