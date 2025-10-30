V Vižovljah bi postavili 20-metrsko anteno

Bodo v Vižovljah dočakali spet novo anteno? Ob železniški postaji v vasi potekajo namreč dela in razširile so se novice, da namerava družba RFI (Rete ferroviaria italiana) tja namestiti 20-metrsko anteno za mobilno telefonijo. V neposredni bližini stanovanjskih hiš, kar bega krajane. Kaže, da je poseg vezan na dela, ki jih je naročila RFI v okviru projekta tehnološke nadgradnje digitalnega radijskega komunikacijskega sistema za železnice GSM-R, kot je navedeno na oglasnih tablah na gradbišču. Kake dodatne informacije, ki bi bila nekoliko bolj jasna, pa ni.

Občinski svetniki iz opozicijskih vrst Massimo Romita in Sergio Milos (Alleanza per Duino Aurisina) ter Walter Pertot (Liga) so se takoj angažirali in na župana oz. pristojnega občinskega odbornika takoj naslovili nujno svetniško vprašanje, s katerim hočejo vedeti, ali je bila občina sploh uradno obveščena s strani družbe RFI ali Italferr o nameri oz. o samem ukrepu in njegovih tehničnih značilnostih. So bile opravljene ustrezne ocene o vplivu antene na okolje in o njenem elektromagnetnem sevanju? Ali so bila morebiti izdana kaka dovoljenja, soglasja ali pooblastila s strani občine, deželne agencije za okolje Arpa ali drugih pristojnih organov?

Družbama RFI in Italferr je devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec pisal pred desetimi dnevi, da bi opozoril na zaskrbljenost krajanov zaradi načrtovane antene velikih dimenzij sredi vasi. Zemljišče, kjer naj bi zrasla, je sicer v lasti železnic, je pa vendar sredi naselja, kar negativno vpliva na kakovost življenja krajanov, jih je posvaril in prosil, naj poiščejo alternativne rešitve, kakršna je premestitev antene na drugo, manj naseljeno lokacijo, na primer.

Gre za projekte, ki so zakonsko dovoljeni, saj so namenjeni povečanju varnosti železniškega prometa.