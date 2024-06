V zadnjih treh letih osem novih študijskih programov

Konzorcij AlmaLaurea, ki zbira in analizira podatke o vpisovanju ter zaposlenosti študentov italijanski univerz, je pred kratkim objavil študijo, iz katere izhaja, da so med mladimi, ki po maturitetnem izpitu uberejo univerzitetno pot, po pandemiji vsako leto bolj priljubljeni študijski programi, ki vodijo v zdravstvene poklice.

Število sprejetih študentov, ki je sicer vedno omejeno, se ni bistveno spremenilo. Ponekod pa so opazili porast števila kandidatov na vstopnih izpitih. Leta 2019 se je tako za medicino in zobozdravstvo zanimalo 13,7 odstotka maturantk, leta 2023 pa kar 20,2 odstotka. Med maturanti jih je takrat bilo le za 9,6 odstotka, lani pa 13,3.

Podobno se dogaja tudi na tržaški univerzi, kjer je zanimanje za nekatere zdravstvene programe večje kot nekoč. Največ, so povedali iz urada za stike z javnostjo, je študentov, ki izberejo fizioterapijo in ustno higieno. Oba študijska programa pripravita namreč na poklic, ki je v zasebnem sektorju, bolj kot v javnem zdravstvu, dobro plačan in je povpraševanje zanj kar veliko. Manj popularna postajata oddelek za zdravstveno nego in program za družinske zdravnike. Medicinska sestra oz. zdravstveni tehnik je zahteven poklic, ki je po koronačasu in reformah v deželnih zdravstvenih sistemih izgubil svoj čar med mladimi, saj je v javnem zdravstvu pogosto premalo plačan, delovne razmere pa so večkrat slabe. Kdor izbere ta poklic, raje odide v Nemčijo ali kako drugo evropsko državo, kjer ima po dokončanem študiju višjo plačo in več pravic.

Tržaška univerza je v zadnjih treh letih uvedla osem novih študijskih programov, več teh v domeni z zdravstvenim podjetjem Asugi in Deželo FJK. Zadnji med temi je Dietetika oziroma Preventiva in klinična prehrana ali Živilstvo in prehrana v Pordenonu, ki bo s prihajajočim akademskim letom postala del dodiplomske ponudbe.

Za razliko od sorodnega študijskega programa, ki ga ponujajo univerze na Primorskem, v Ljubljani in Mariboru, kjer je študij podiplomski, bodo študenti - po opravljenem splošnem vstopnem izpitu na oddelke zdravstvenih ved - sledili triletnemu programu, ki ponuja splošno izobrazbo in specifične vsebine. Sprejeli bodo trideset kandidatov. Vstopne izpite za zdravstvene vede tržaška univerza organizira v domeni z nacionalno zdravstveno mrežo. Univerza ponuja pripravljalni tečaj 17. in 18. julija, nanj sprejmejo največ 460 študentov. Kandidature zbirajo na naslovu portale.units.it.