V zalivu pravljice v slovenščini in italijanščini

Občina Devin - Nabrežina obvešča, da se je v Sesljanu začela šesta izvedba prireditve Pravljice ob morju (Fiabe al Mare), ki se bo nadaljevala do 11. julija. V petek pa bo Narodna in študijska knjižnica (NŠK) uvedla niz vsakotedenskih srečanj Pravljice pod senčnikom.

Od ponedeljka do petka, med 17. in 19. uro, bodo prostovoljke devinsko-nabrežinskega Lions kluba in tečajniki univerze za tretje življenjsko obdobje v italijanskem jeziku popeljali otroke na čarobno potovanje v svet pravljic.

Branje se bo odvijalo pod senčniki ob morju, in sicer do 4. julija pri kiosku Il Chiosco Bianco ter od 7. do 11. julija v kopališču Castelreggio.

Prireditev organizira Lions klub Duino Aurisina v sodelovanju z Občino Devin - Nabrežina, kioskom Il Chiosco Bianco, kopališčem Castelreggio, društvom Gruppo Ermada Flavio Vidonis, Lions klubom Tivoli iz Ljubljane, društvom Ajser 2000, Univerzo za tretje življenjsko obdobje in društvom staršev otrok šole Rilke.

Od petka, 4. julija, in nato vsak petek do 8. avgusta pa bodo potekala srečanja v slovenščini v sklopu že tradicionalne prireditve Pravljice pod senčnikom Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice ob sodelovanju Občine Devin - Nabrežina. Srečanja bodo ob 10.30, zbirno mesto pa bo glavni vhod v kopališče Castelreggio.

Zgodbe bodo brali izkušeni pravljičarji, branja pa bodo popestrile ustvarjalne delavnice od 9. do 12. ure. NŠK nudi tudi možnost izposoje in vračanja knjig.

Obe prireditvi sta brezplačni, odprti za vse in vključeni v projekt Algy odkriva kraški kamen, ki ga financira italijanski Center za knjigo in branje.