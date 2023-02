V zapuščeni šoli pri Sv. Ani bi radi videli otroške jasli

Stavba nekdanje slovenske šole v Ulici Fianona 1 pri Sveti Ani, ki sameva že dobri dve desetletji, je v zadnjem obdobju predmet pogovorov, saj slovenski politiki, organizacije in civilna družba razmišljajo o njeni morebitni ponovni uporabi.

Rajonska svetnika iz sedmega okrožja za Škedenj, Čarbolo, Valmauro in Naselje Sv. Sergija Igor Svab (Slovenska skupnost) ter Majda Kodrič (Demokratska stranka) sta v zadnjih tednih na dva zaporedna sestanka v prostorih Kulturnega društva Ivan Grbec v Škednju povabila nekdanjega ravnatelja Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu Marijana Kravosa, sedanjo ravnateljico Majo Lapornik, predsednika obeh krovnih organizacij Ksenijo Dobrila (SKGZ) in Walterja Bandlja (SSO), slovenske občinske svetnike Valentino Repini, Štefana Čoka in Stefana Ukmarja, nekdanjega rajonskega svetnika SSk Sergija Petarosa in predsednike škedenjskih slovenskih kulturnih društev.

Rajonski svet je namreč na pobudo Svaba in svetniške skupine Demokratske stranke soglasno sklenil sklicati širši sestanek s predstavniki tržaške slovenske skupnosti in njenih ustanov, potem ko je na predlog rajonske urbanistične komisije namenil svojo pozornost vprašanju prenove zapuščenega šolskega objekta, ki je do požara dne 27. februarja 2001 gostil osnovno šolo Marice Gregorič-Stepančič in otroški vrtec Jakoba Ukmarja. Prenovljena stavba naj bi bila vrnjena v uporabo slovenski šoli, saj je na osnovi določila o namembnosti poslopja v posebnem statutu, priloženem londonskemu memorandumu iz leta 1954, mednarodno zaščitena kot sedež slovenske osnovne šole, navajata rajonska svetnika v sporočilu za medije. Glede na njegovo ob več priložnostih izraženo pripravljenost, da se to vprašanje reši v soglasju z vlado Republike Slovenije, pa bosta Svab in Kodrič predlagala, da bi bil na širši sestanek rajonskega sveta povabljen tudi župan Roberto Dipiazza.

Na dveh predhodnih sestankih je bil soglasno sprejet sklep o predlogu, naj bi bila stavba namenjena slovenskim in italijanskim otroškim jaslim.

