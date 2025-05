V Zgoniku ob jubilejni razstavi vin slovesen občinski praznik

Leto je naokrog in v Zgoniku je znova čas za Občinski praznik, ki bo s 60. razstavo vin slovesen in poln novosti. V skoraj dveh tednih, od danes do 6. junija – z viškom med 27. majem in 1. junijem–, bo na voljo več kot dvajset dogodkov, športnih, kulturnih in vinskih.

»Pri oblikovanju Občinskega praznika sodeluje celotna skupnost. Soudeležena so vsa domača društva, Društvo vinogradnikov Krasa in večina naših vinarjev. Opaziti je čut sodelovanja in pripadnosti, ki je v naši občini še kako živ in prisoten,« je včeraj zgoniška županja Monica Hrovatin predstavila praznik, ki ga bo danes uvedlo praznovanje 40-letnice Shinkai Karate kluba v zgoniški telovadnici, kjer bodo jutri priredili Pokal Zgonik v karateju.

Glavni junak bo seveda vino, ne samo lokalno. 60. Razstavo vin, ki jo je letos koordiniralo športno društvo Kras, bodo uradno odprli v torek ob 18. uri na zgoniški občini, kjer bo na ogled razstava fotografij Maria Magajne, na kateri so zbrani posnetki, ki jih je znani fotograf v svojo kamero ujel med letoma 1965 in 1982 prav na zgoniški Razstavi vin. Ob 18.30 bodo na kraju predstavili protokolarno vino. Ob letošnji trgatvi je 20 vinarjev iz zgoniške občine prispevalo nekaj grozdja, ki so ga na kmetiji Gregorja Budina nato spremenili v »skupno« belo vino Videž. Po blagoslovu bodo gostje lahko nazdravili tudi z rdečim vinom kmetij Škrlj, Budin, Ostrouška in Gruden Žbogar. Na voljo bo tudi ogled digitalnega potopitvenega ekosistema ozemlja zgoniške občine www.sgonicozgonik,it, ki ga občina pripravlja v turistične namene.