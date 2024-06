V zgoniškem občinskem svetu več novih obrazov

Zgoniški občinski svet je umeščen. V petek zvečer je potekala prva seja občinskega sveta, ki je novo podobo dobil 10. junija, ko so prešteli glasove in preference z občinskih volitev. Tretjič zapored so volivci zaupali županji Monici Hrovatin, tokrat s 64,4-odstotno podporo. So pa bili v občinski svet izvoljeni tudi nekateri novi obrazi. Prva seja je bila tako priložnost, da si tisti, ki se še ne poznajo, pred začetkom novega mandata sežejo v roko.

Seja je potekala brez zapletov. Najprej so potrdili izvoljene svetnike. Na listi Skupaj – Insieme, ki podpira županjo Monico Hrovatin, so bili izvoljeni Martina Budin, Igor Černjava, Aleks Milic, Federica Rupeno, Rado Jagodic, Martina Borghetti, Martin Lovrenčič in Vesna Skrlj. V opoziciji bosta županskemu kandidatu Združene ekipe za Zgonik Mirku Sardoču delala družbo Neža Gruden in Dimitri Žbogar. V občinski svet pa je bila izvoljena tudi županska kandidatka desne sredine Chiara Puntar.

Potrjena županja Monica Hrovatin je ponovno dvojezično prisegla, da bo zvesto spoštovala italijansko ustavo, nakar je predstavila odbornike, ki jih je izbrala, da jo bodo spremljali v tem mandatu. Na mestu podžupanje je potrdila Martino Budin, ki bo naslednjih pet let odgovorna za socialne zadeve, osebje, gospodarske družbe z javno udeležbo, mladinsko politiko, šport in enake možnosti. Odboru se je pridružil Rado Jagodic, ki bo skrbel za kulturo, izobraževanje in okolje. Hrovatin pa je v svojo ekipo povabila še zunanjo članico Janjo Del Linz, ki bo skrbela za javne investicije, urbanizem in premoženje. Zase je županja obdržala splošne zadeve, civilno zaščito, proračun, davke, kmetijstvo, turizem in varnost.

