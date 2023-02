Na žičnici, ki pelje od avstrijskega kraja Dropole do smučarskega središča na prelazu Mokrine je včeraj prišlo do okvare na elektronski krmilni enoti Millennium Express. V žičnici je bilo takrat 160 potnikov, ki so bili blokirani 78 minut. Zaradi okvare ni bilo razloga za preplah, Ansa citira Messaggero Veneto, a so potrebovali veliko časa, da so odpravili okvaro.