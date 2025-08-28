Vabijo k razmisleku o podnebnih spremembah

Tudi v Trstu se v zadnjih desetletjih občuti posledice podnebnih sprememb. Izredne vremenske razmere, negativni vpliv onesnaževanja na morsko biotsko raznolikost, poplave in toplotni valovi ter drugi ekstremni pojavi so že povzročili hudo škodo na ozemlju in infrastrukturah. Da bi družbo povabila k skupnem iskanju prave poti do okolju prijaznejšega vsakdanjega življenja, je tržaška univerza ustvarila projekt Let’s change! Il clima sta cambiando. Parliamone (Podnebje se spreminja. Pogovorimo se). S ciklom dogodkov vabi k razmišljanju, predvsem pa ponuja občinstvu vsebine univerzitetnih raziskav na področju ekologije in trajnostnega razvoja.

Prvo srečanje bodo priredili že v sredo, 3. septembra, ob 18. uri v kavarni San Marco. Alois Bonifacio in Andrea Mio bosta s Simono Regino spregovorila o trajnostni mobilnosti, tramvajih, električnih avtobusih in drugih prevozih. V navdih so v predstavitvi dogodka spomnili, da električni avtobusi tržaškega javnega prevoza, prihajajo s Kitajske in so s prihodom v Trst že onesnažili okolje. Odgovor bodo morda ponudili že ob koncu srečanja. V okviru festivala Trieste Next bodo šole povabili na srečanje o povišani temperaturi na Tržaškem in drugih posledicah podnebnih sprememb.