Valjarna bi bila manj strašna, če bi se o njej več vedelo

Preveč neznank, premalo konkretnih podatkov. Miljski sindikat CGIL zahteva jasne odgovore. Deželno vlado FJK sprašuje, če bo pri Orehu – na območju med Osapsko reko in nekdanjo rafinerijo Aquila – res zrasla valjarna in to v kateri obliki. Od miljskega župana Paola Polidorija pa želijo vedeti, če zamisel podpira ali ji nasprotuje. Izhodišče za zahteve so bili odgovori na vprašalnik, ki so ga izvedli med svojimi člani v času miljske volilne kampanje. Izsledke sta VČERAJ dopoldne v kulturnem centru Millo predstavila koordinator krajevne sekcije CGIL Nicola Dal Magro in dolgoletni steber sindikata upokojencev SPI CGIL Gianni Menegazzi.

Anketa je bila dejansko zasnovana kot spodbuda politiki, naj vzame v poštev stališča prebivalcev glede tako pomembne teme, ki bo na različnih področjih vplivala na njihovo prihodnost. Odgovorilo je 252 posameznikov od približno 1300 članov CGIL v Miljah. V sedmih vprašanjih odprtega značaja so morali posamezniki utemeljiti, če želijo biti soudeleženi v postopku in v kateri obliki, kako ocenjujejo dosedanje postopanje pristojnih oblasti, kdo mora zajamčiti spoštovanje vseh predvidenih okoljskih zakonov in podobno.

Večina anketirancev – tako miljski koordinator CGIL Dal Magro – si je edina, da bi morala Občina Milje pred katerokoli odločitvijo sklicati referendum in prebivalce vprašati, če podpirajo ali zavračajo gradnjo valjarne. Sami se nočejo še postaviti na nobeno stran, ker o zadevi skoraj ni konkretnih podatkov, pravijo. Ni skrival, da je tako sindikat kot marsikatere anketirance res zamamila obljuba po zaposlitvi 450 ljudi, katerim bi lahko prišteli še dodatnih 500 delovnih mest povezanih gospodarskih dejavnosti. Ne ve pa se, če bo res do tega prišlo.