Vandali pomazali italijanska napisa na dvojezičnih tablah

Na cesti med Opčinami in Prosekom v križišču za Briščike so vandali danes ponoči s črnim razpršilcem pomazali italijanska napisa na dvojezičnih smerokazih. Na cestni tabli Trieste - Trst so prečrtali napis Trieste, na tabli Prosecco - Prosek pa napis Prosecco. Cestno tablo za Opčine (Opicina - Opčine) in turistični smerokaz za svetišče na Vejni (santuario di Monte Grisa - Svetišče na Vejni) niso poškodovali. Prav tako niso pomazali smerokazov na drugi strani križišča.

Vest se je med drugim razširila v lokalnih skupinah na družbenih omrežjih, kjer se nekateri z že znanimi žaljivimi vzdevki obregujejo nad Slovence.