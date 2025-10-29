VREME
DANES
Sreda, 29 oktober 2025
Iskanje
Kronika

Vandali pomazali italijanska napisa na dvojezičnih tablah

Na cesti med Opčinami in Prosekom v križišču za Briščike

Spletno uredništvo |
Prosek |
29. okt. 2025 | 10:17
    Vandali pomazali italijanska napisa na dvojezičnih tablah
    Pomazani italijanski napisi na dvojezičnih tablah v križišču za Briščike (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Na cesti med Opčinami in Prosekom v križišču za Briščike so vandali danes ponoči s črnim razpršilcem pomazali italijanska napisa na dvojezičnih smerokazih. Na cestni tabli Trieste - Trst so prečrtali napis Trieste, na tabli Prosecco - Prosek pa napis Prosecco. Cestno tablo za Opčine (Opicina - Opčine) in turistični smerokaz za svetišče na Vejni (santuario di Monte Grisa - Svetišče na Vejni) niso poškodovali. Prav tako niso pomazali smerokazov na drugi strani križišča.

Vest se je med drugim razširila v lokalnih skupinah na družbenih omrežjih, kjer se nekateri z že znanimi žaljivimi vzdevki obregujejo nad Slovence.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: