Vandali z lepilom napolnili ključavnico zbirnega centra Elide

V četrtek in petek so se nad zbirni center Elide, ki ga upravlja Fundacija Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, znesli vandali, ki so poškodovali ključavnice centra. V četrtek so poškodovali ključavnico glavnega vhoda, ki je bila zaradi tega neuporaben. Delavci, ki prav v teh dneh zaključujejo s popravljanjem tal, so zato vstopili preko skladišča. V petek pa so vandali poškodovali še ključavnico skladišča.

Vandalsko dejanje pomeni za fundacijo ekonomsko breme, saj bo morala zamenjati poškodovane ključavnice, pri fundaciji pa so predvsem ogorčeni nad nespoštovanjem njihovega dela, saj se že leta trudijo, da pomagajo najranljivejšim v družbi. Kot so spomnili v tiskovnem sporočilu, so bili že lani poleti tarča vandalov, ki so na zidove zbirnega centra Elide pisali grozilna sporočila.

Fundacija Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin se je ob tem zahvalila mnogim, ki jo podpirajo, in zagotovila, da takšna zavržna dejanja ne bodo ustavila njenega dela.