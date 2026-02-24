Vannaccijevci v občinskem svetu in vodstvu SSG

Salvatore Porro, ki je v Trstu občinski svetnik že od leta 1997, zapušča Brate Italije. Svojo politično pot bo nadaljeval v novoustanovljeni skrajno desni stranki Nacionalna prihodnost, ki jo je pred nekaj tedni ustanovil nekdanji general in aktualni evropski poslanec Roberto Vannacci. Ta je zapustil Ligo in njenega šefa Mattea Salvinija.

S Porrom pa se med tržaške Vannaccijeve somišljenike selita tudi ligaša Valentina Banco, nekdanja devinsko-nabrežinska občinska odbornica za varnost (z županjo Danielo Pallotta), in Michele Claudio, nekdanji tržaški mestni svetnik. Oba trenutno nista izvoljena predstavnika, Banco je leta 2022 tik pred volitvami pod pritiskom lastne koalicije in opozicije odstopila z odborniškega mesta, potem ko je na družbenih omrežjih napadla dosmrtno senatorko Liliano Segre. Je pa danes članica upravnega odbora Slovenskega stalnega gledališča, vanj je bila imenovana na predlog Občine Trst. Vsi trije, Porro, Banco in Claudio, so nekdanji policisti.

Porro je kot ključni razlog za izstop iz dosedanje stranke navedel nestrinjanje z italijansko politiko pošiljanja orožja v Ukrajino.

Vprašali smo ga, kako je doživljal »nagajanje« Bratov Italije slovenski manjšini. Stranka namreč odkar ima večino v občinskem svetu zavrača predloge manjšinskih predstavnikov, med drugim tudi pobude za ustanovitev jasli pri Sv. Ivanu. »Tudi tega sem bil naveličan,« je dejal.