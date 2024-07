Varianta pod streho, brez »motečih« poslušalcev

Malo preden bi odbila 23. ura so se tržaški občinski svetniki v torek nekoliko nepričakovano lotili še enega sklepa na dnevnem redu. Svetniki, ki so že trinajst ur preživeli v dvorani, so po dodatnih dveh urah debate z nasprotnimi glasovi opozicije sprejeli spremembo občinskega splošnega prostorskega načrta za objekt v Ulici Frausin 7 in v Ulici sv. Frančiška 42.

Nekoliko zahrbtno, je ocenila občinska svetnica Valentina Repini (DS), saj so po več kot deseturni obravnavi dveh amandmajev glede rojanskih jasli, koalicijski veljaki napovedali, da bodo na vrsto prišla samo še dva nujna sklepa glede zunajproračunskega dolga. »Pa so požrli besedo in opravili še z območjem, kjer je še pred kratkim stala gostilna Pavan. Načrtno, ker niso hoteli, da bi bila prisotna publika oz. krajani in predstavniki šentjakobskega odbora, ki glasno nasprotujejo megalomanskemu načrtu,« je ugotavljala Repini in potrdila, da občanom preprečujejo soudeležbo pri dogajanju.

Občinski odbornik za prostorsko načrtovanje Michele Babuder je ponovil, da želi Občina Trst v Ulici Frausin urediti športni objekt, za kar mora po zakonu razpolagati tudi z zadostnimi parkirnimi mesti. Zanje je določila površino na dvorišču šole Duca d’Aosta, ki bi jo koristili samo izven šolskih ur (za 28 parkirnih mest), in pa podzemno površino pod rekreacijskim središčem Pitteri v Ul. San Marco, kjer bi zgradili garažno hišo (za 40 parkirnih mest). Za to potrebujejo tudi spremembo prostorskega načrta. Njegova kolegica Elisa Lodi, ki je pristojna za infrastrukturna dela, je dodala, da bodo šolsko dvorišče koristili v domeni z ravnateljico, profesorskim zborom in združenjem staršev, pri čemer bo občina poskrbela za zamenjavo dotrajane igralne opreme.

Varianta ni od muh, je vztrajal Riccardo Laterza (Zdaj Trst) in opozoril na nasprotovanje krajanov, češ da je telovadnica neprimerna za tako območje. Ulica Frausin je ozka, hiše naokrog so visoke, načrt gradnje ne predvideva zadostnega odmika od sosednjih stavb in niti od ceste. »Jasno je, da bo območje še bolj zasičeno s cementom in pločevino, zelenega pa ne bo tam nič.«