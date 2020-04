Varnostni organi bodo poostrili nadzor

Prefekt Valerio Valenti je v pričakovanju skorajšnjega novega odloka predsednika FJK Massimiliana Fedrige pozval varnostne organe k večjemu nadzoru spoštovanja ukrepov za zajezitev koronavirusa. Tržaški kvestor Giuseppe Petronzi je skladno s tem soglasno s pokrajinskim vodstvom karabinjerjev, finančne straže in lokalne policije že uvedel nov načrt za povečanje števila osebja organov pregona na tržaških ulicah. Obrazce s samoizjavami prebivalcev bodo natančno preverjali in pregledovali resničnost podatkov, sporočajo. Lažne izjave, opozarjajo na prefekturi, so v nasprotju s členoma št. 495 in 496 kazenskega zakonika, za kar je predvideno do šest let zaporne kazni.

»Ni čas za popuščanje,« je izjavil prefekt Valenti, »in ni čas za obnašanje, ki bi lahko izjalovilo ves dosedanji trud. Gre za zelo delikatno fazo v boju proti širitvi pandemije, zato sta potrebni vztrajnost in odgovornost. Zavedam se, da je spoštovanje ukrepov zlasti za družine, ki se soočajo z dodatnimi problemi, težavno, toda ne smemo popustiti. To smo dolžni storiti zlasti za tiste, ki vsakodnevno tvegajo svoja življenja v boju proti pandemiji, je sporočil tržaški prefekt.«