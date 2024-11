Včerajšnja tragedija pretresla lovske organizacije

»Kadar šibrenica kam zadene, če se lovec na primer spotakne in orodje zadene ob tla, se lahko zgodi, da kljub vklopljenemu varovalu puška ustreli. Predstavljam si, da se je v Bazovici zgodilo nekaj podobnega. Da je šlo za nesrečo,« je o hudem dogodku, ki se je v četrtek pripetil v Pirčevi dolini in zaradi katerega je isti večer lovka v katinarski bolnišnici podlegla poškodbam, povedal Fabio Merlini, predsednik tržaške sekcije vsedržavne lovske zveze Federcaccia. »Ta tragedija nas je globoko pretresla, lokalna lovska skupnost družini žrtve izraža svojo bližino,« je še dejal Merlini.

Lovko Denise Marzi Wildauer, ki se je v četrtek dopoldne z drugimi lovci mudila v bližini Bazovice na območju pred sinhrotronom, je smrtno ranilo več svinčenih šiber iz puške drugega lovca, 80-letnega Daria Peracce. Strel ji je med drugim pretrgal femoralno arterijo in je zato že na kraju nesreče izgubila veliko krvi. Številne svinčene kroglice so zadele, poleg noge, več organov in kljub zahtevni ter dolgi operaciji zanjo ni bilo več pomoči. Šestdesetletna Tržačanka se je z lovom ukvarjala že več let, delala je kot trgovska posrednica, njen brat, Maurizio Marzi Wildauer, je predsednik podjetja za javni potniški promet Trieste Trasporti.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.