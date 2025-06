Vdrli v županov avto in ukradli izkupiček šagre

Na Krmenki v dolinski občini, kjer poteka od petka do ponedeljka vaška šagra v organizaciji društva Fran Venturini, je v noči na nedeljo prišlo do odmevne tatvine. Kot navajajo karabinjerji, je dolinski župan in nekdanji predsednik društva Venturini Aleksander Coretti v svoj avtomobil nedaleč stran od prizorišča šagre spravil denar iz blagajne in se začasno oddaljil. Nato sta se dva moška približala vozilu, razbila šipo in ukradla denar.

Opazili volkswagen polo temne barve

Pobegnila sta z avtomobilom, navajajo dolinski karabinjerji, ki so na županovo prošnjo prišli na kraj dvajset minut po polnoči. Obvestili so vse patrulje policije, tržaške in nabrežinske karabinjerje, tatov zaenkrat niso našli. Pridobili so posnetke nadzornih videokamer. Coretti je zjutraj uradno prijavil tatvino, plen naj bi po prvih ocenah znašal okrog 8000 evrov, poročajo karabinjerji. Preiskava je v teku.

Kot je povedal Coretti, so mladi, ki so se igrali pred prizoriščem šagre, opazili avtomobil volkswagen polo temne barve, ki se je ustavil tik pri županovem fiatu 500, parkiranem na vidnem in osvetljenem mestu. Moški je izstopil in razbil manjšo šipo pri desnem prednjem oknu fiata ter ukradel denar. »V avtu sta bila dva zaboja z delom izkupička šagre,« je razložil župan.

Kamere so ujele avtomobil, ki je hitro odpeljal, iskali so ga po širšem območju.