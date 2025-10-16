Več človeških nosov med rezervoarji

Med rezervoarji družbe Siot na območju pred Krmenko je včeraj dopoldne vozil stari oranžni avtobus številka 40. Potniki na njem so bili vsi enaki - odeti v bele kombinezone z belimi oz. modrimi čeladami na glavah so na prvi pogled spominjali na lovce na duhove ali astronavte. Avtobus je postal pred rezervoarjem 53. Vrata so se odprla in potniki so izstopili. Po železnih stopnicah so se povzpeli na vrh zaprtega rezervoarja in se sprehodili ob njegovem robu. Iz ventilov različnih velikosti in z različnim tlakom je uhajala voda - pršenje je bilo usmerjeno v steno rezervoarja, veter pa je vodo odnašal tudi v obiskovalce. Ti so se sklanjali proti notranjosti, da bi ugotovili, kako deluje sistem, ki ga družba, ki upravlja italijanski del čezalpskega naftovoda, testira za omejevanje smrada. Vseeno je tu pa tam zaudarjalo po nafti - brez vode bi bilo najbrž nemogoče tam stati brez ustrezne maske.