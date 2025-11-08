Več je goljufij, a tudi ozaveščenosti

Okrog ducat prijav zoper neznane prevarante, večje povpraševanje po informacijah in več opozoril s strani širše javnosti. To je obračun kampanje #SOSTruffe. Riconosci, Previeni. Denuncia, ki jo je lokalna policija zagnala avgusta po zaslugi deželnega prispevka v višini 40 tisoč evrov.

Kako se predstavljajo goljufi

Podrobnosti ozaveščevalne kampanje in njen obračun so včeraj predstavili pristojna za lokalno policijo v mestni vladi Caterina de Gavardo, poveljnik Walter Millocchi in kolegi. Kot je povedala de Gavardo, so občani kampanjo o tem, kako se moramo obvarovati pred prevaranti, cenili, svoje odobravanje pa so izrazili v anketi, ki so jo mestni redarji med Barcolano delili obiskovalcem občinske stojnice. V okviru namenjenih sredstev je lokalna policija pripravila promocijski spot o telefonskih prevarah in kako se pred njimi zaščititi. Med 2. in 22. septembrom so ga vrteli na lokalni televizijski postaji in na ekranih 270 mestnih avtobusih, pa tudi na družbenih omrežjih Občine Trst.

Namestnik lokalne policije Marco Degrassi je predstavil najbolj pogoste primere goljufij. Na prvem mestu so goljufivi telefonski klici v imenu karabinjerjev ali odvetnikov, ki od starejših in šibkejših zahtevajo plačilo odškodnine, s katero je treba iz zagate rešiti otroke ali vnuke.