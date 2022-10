Več kot 10 tisoč dijakov spoznava raznoliko študijsko ponudbo

Prostore tržaške univerze v teh dneh zasedajo petošolci drugostopenjskih srednjih šol. Več kot deset tisoč dijakinj in dijakov iz Trsta, Furlanije - Julijske krajine, Veneta, Emilije Romanje, Piemonta in Lombardije, vse do Sicilije, a tudi iz Slovenije in Hrvaške, celo iz Švice je prišlo na Trg Evrope, da bi spoznalo raznoliko ponudbo univerze s skoraj stoletno zgodovino.

Univerzitetni urad za usmerjevanje je predstavitev 76 študijskih programov razdelilo v tri sklope. Včeraj so bila na voljo predavanja o vsebinah na področju ved o življenju in zdravstvu, danes se dogajanje vije okrog znanstvenih in tehnoloških študijskih poti, jutri pa bodo na vrsti družboslovne in humanistične vede. Vsako popoldne pa bo čas za pojasnjevanje postopkov vpisovanja, plačevanja univerzitetnih pristojbin in pridobivanja deželnih podpor. Vsa predvidena srečanja in predavanja so bila že kmalu po objavi na spletni strani www.units.it »razprodana«, saj je zanimanja za dneve odprtih vrat v živo po dveh letih predstavitev na daljavo bilo res veliko.