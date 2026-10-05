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Več kot 7000 Tržačanov trpi za kroničnim glavobolom

Večina bolnic je žensk, glavobol negativno vpliva na kakovost njihovih življenj

Valentina Sancin |
Trst |
5. okt. 2026 | 12:02
    Več kot 7000 Tržačanov trpi za kroničnim glavobolom
    Kronični glavobol predstavlja resen zdravstveni problem( Magnific )
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Več kot 7000 Tržačanov trpi za kroničnim glavobolom. Večina je žensk, za katere je ta izjemno naporen in močno pogojuje kakovost njihovih življenj. Večletne raziskave na tem področju so v zadnjih letih prinesle odlične rezultate in nova zdravila, stroka pa pogreša sredstva, ki so nujno potrebna za izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev. O glavobolih in migreni v urgentni medicini, od klinične opredelitve do usmerjenega zdravljenja so v soboto razpravljali na posvetu Cefalee ed Emicrania in urgenza, ki ga je združenje za obravnavanje glavobolov (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee - SISC) priredilo v trgovinski zbornici na Borznem trgu v Trstu.

Kongres je bil namenjen standardizaciji obravnave glavobola v urgentni medicini, optimizaciji terapevtskih strategij ter krepitvi deželne mreže za obravnavo te bolezni, s ciljem, da bi bolnikom prilagodili zdravljenje in jim sledili na poti do obvladovanja bolečine. Trst je skupaj z drugimi severovzhodnimi italijanskimi mesti med najbolj naprednimi na področju raziskovanja glavobolov. »Prav zato zdravstveno podjetje Asugi tu razvija projekt Model obravnave bolnikov s kroničnim glavobolom v tržaški pokrajini, ki ima za cilj vzpostavitev multidisciplinarne mreže in redno izobraževanje kadrov,« je posvet uvedel deželni odbornik Claudio Giacomelli. »Glavobol je bolezen, o kateri se v javnosti ne govori dovolj, ima pa posledice na različnih področjih. Na primer na ekonomskem, če se osredotočimo na odsotnosti v službi. Zadnje raziskave pa pričajo tudi o digitalnem glavobolu, zaradi katerega trpi 15 odstotkov otrok in mladih, ki uporabljajo digitalne pripomočke.«

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