Več kot tisoč dijakov po tržaških ulicah

Pred sedežem liceja Francesca Petrarce, kjer že trideset let »začasno« domuje 21 razredov, se pravi 580 dijakov, se je danes ob 9. uri na shodu zbralo približno tisoč udeležencev. Od tam so po Ulici Carducci krenili najprej proti Ulici Roma nato pa še do nabrežja in sprevod sklenili na Velikem trgu. Krajši postanek so si privoščili tudi na Trgu Oberdan, kjer so svoje zahteve ponovili pred sedežem deželnega sveta FJK. Dijakom in dijakinjam liceja so se pridružili sošolci drugih tržaških višjih srednjih šol, tudi slovenskih, ki so zahtevali večjo pozornost do vzdrževanja šolskih poslopij in s tem povezane varnosti ns šoli.

Dijaki liceja Francesca Petrarce so se že v prejšnjih dneh zgrnili na tržaške ulice, potem ko se je v četrtek v notranjih prostorih liceja začel rušiti omet. Gasilci so evakuirali poslopje, tri učilnice in stopnišče so trenutno nedostopni, tako da je bilo predvideno, da bodo dijaki pouku sledili na daljavo.