Več kot trideset let se razdaja za ranljive

»Tudi Nadja bi se strinjala z izbiro letošnje nagrajenke,« je dejala Federica Marchi, ki je predstavila letošnjo prejemnico nagrade Nadje Maganja, geriatrinjo Alessandro Coin.

Letošnjo nagrado si je zdravnica iz Padove prislužila s svojim več kot tridesetletnim delom. Poleg dela na oddelku za geriatrijo, kjer se posveča predvsem ranljivim in kjer je namestnica direktorja, je že 31 let vključena v Skupnost sv. Egidija, kjer svoj čas posveča starejšim. Tako kot Nadja, ki se je ukvarjala s pedagoškim delom, je tudi letošnja nagrajenka vpeta v poučevanje, saj predava specializantom geriatrije, napisala pa je tudi 115 strokovnih del. S Skupnostjo sv. Egidija se posveča ranljivim po vsem svetu, večkrat se je podala na humanitarne misije v Afriko, predvsem v Malavi, zadnje leto in pol pa je obiskovala tudi Bosno, kjer se je razdajala za tamkajšnje migrante. Odkar se je začela vojna v Ukrajini, skrbi tudi za sprejem ukrajinskih beguncev in za bolnike, ki potrebujejo dializo.

Alessandra Coin, ki je nagrado prejela iz rok Nadjinega sina Ivana Jevnikarja, je bila za prejem nagrade počaščena in zadovoljna, da se je na tak način srečala s Slovenci v Italiji. »Ko sem spoznala Skupnost sv. Egidija, sem spoznala Jezusa kot prijatelja, prav tako tudi revne,« je dejala nagrajenka, ki je v dar dobila tudi kip Angel sočutja kiparke Zalke Arnšek. Tudi za zdravniški poklic se je odločila, da bi lahko pomagala v Afriki, se je nagrajenka spominjala mladih let in pripovedovala nekaj anekdot, ki jih je doživela na tolikšnih poteh med ranljivimi.