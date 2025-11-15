Več pobud za spodbujanje solidarnosti in preprečevanje nasilja nad ženskami

Želijo si bolj pozorne, prijazne in vključujoče družbe, zato si na Občini Devin - Nabrežina prizadevajo za spodbujanje solidarnosti in sočutja ter še posebej za preprečevanje nasilja nad ženskami. Tako je na včerajšnji predstavitvi občinskih pobud ob letošnjem 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, povedala odbornica za enake možnosti Marjanka Ban. »Letos smo z velikim zadovoljstvom začeli sodelovanje z Občino Zgonik, kjer bo potekal eden od dogodkov,» je napovedala.

Komunikacija naj bo stalna

Program dogodkov, ki se začenja prihodnji četrtek z Večerjo v rdečem v Mavhinjah, je v sodelovanju z različnimi krajevnimi ustanovami in organizacijami pripravila občinska komisija za enake možnosti. Predstavitve v dvorani občinskega sveta so se udeležile njena predsednica Maja Tenze, županja Občine Zgonik - ki ob letošnjem 25. novembru sodeluje s sosednjo občino - Monica Hrovatin, podpredsednica občinske komisije in Lions kluba Devin - Nabrežina Chiara Puntar, odbornica za proračun in članica občinske komisije za enake možnosti Irene Blasig ter v imenu karabinjerjev višja narednica Francesca Esposito.

»To je tema, ki ne zadeva samo ženske, temveč celotno družbo. Pomembno je, da je komunikacija stalna in da vključuje tudi vidike, kot sta psihološko in ekonomsko nasilje, ki se lahko odražata v tragičnih primerih, kakršne spremljamo danes,» je dejala Maja Tenze. »Ključno je, da pred nasiljem nikoli ne pogledamo stran in da še naprej gradimo, kot smo to storili letos z Občino Zgonik, vedno širšo mrežo sodelovanja in srečanj,« je poudarila.

Celoten program tukaj.