Več vlomov na zahodnem Krasu, zadnji v ponedeljek zvečer

V zadnjih dneh so se vztrajno širile govorice o večjem število vlomov in tatvin na zahodnem Krasu. Novico smo preverili pri nabrežinskih karabinjerjih, kjer pa so zatrdili, da so bili v zadnjih dveh tednih seznanjeni le z dvema primeroma. Pred približno desetimi dnevi so neznanci vdrli v avtomobil na območju Briščikov: pri centru Avalon naj bi lastnica pustila v avtomobilu torbico, ki so jo nepridipravi ukradli in ob tem povzročili tudi škodo na avtomobilu.

V noči na ponedeljek pa naj bi tatovi vdrli v parkiran kombi v Križu. Lastnik je krajo prijavil karabinjerjem in jim pojasnil, da je bilo vozilo odklenjeno. Našel naj bi tudi dve prazni denarnici, kar bi dalo slutiti, da so bili na delu »serijski« tatovi.

O tretjem primeru tatvine je na družbenih omrežjih poročal spletni uporabnik, ki je v ponedeljek, 19. junija, zvečer, parkiral avtomobil na parkirišču proseške telovadnice. Neznanci so razbili šipo avtomobila in ukradli dve torbi, v eni so bili dokumenti, v drugi pa športni dresi. V eni je bil tudi mobilni telefon, ki ga je oškodovanec našel s pomočjo spletne aplikacije, bil je v travi med Repničem in Zgonikom.

Karabinjerji lastnikom avtomobilom svetujejo, da torbice, torbe in drugo prtljago spravijo v prtljažnik ali še bolje vzamejo s seboj. V idealnem svetu bi sicer torba v avtu nikogar ne zvabila, so dejali, žal pa je »razstavljeno bogastvo« za ljudi, ki brez težav kršijo zakon, prava vaba.

Tržaška policija pa je bila v zadnjih dneh seznanjena s krajo treh motornih koles, enega avtomobila in športnega kombija.