Vecchietova Partitura povezuje

Vsaka partitura je rigorozna in se rodi zato, da bi povezala različne elemente, je v soboto zvečer v tržaškem Kulturnem domu dejal umetnik Franc Vecchiet. Njegova partitura je na istoimenski razstavi povezala tri elemente: kolaže v velikih in malih formatih, skulpture in večjo instalacijo, ki jo ob rabljenih predmetih sestavlja tudi velik bel list, saj je treba prihodnost še napisati.

Razstavo, ki bo v Kulturnem domu na ogled do januarja 2024, so ob 50-letnici Vecchietovega delovanja priredili Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij, Slovensko stalno gledališče, Društvo slovenskih izobražencev, Kulturno društvo za umetnost KONS in Slovenski klub. Danes ob 20.30 pa bodo v Peterlinovi dvorani (Ul. Donizetti 3) odprli še razstavo Vecchietovih grafik, in sicer antološki prikaz del, ki jih je tržaški likovnik ustvaril od začetkov do današnjih dni. Predvajali bodo tudi kratki film Aljoše Žerjala o Vecchietu, Marija Pirjevec bo z občinstvom delila spomine na nekdanjega sošolca, Magda Jevnikar pa bo vodila pogovor s tržaškim umetnikom.

Predsednica SSG Breda Pahor in direktor Danjel Malalan sta izrazila veselje, da je sobotno odprtje razstave sovpadalo z odprtjem gledališke sezone (sinočnjo premiero domače produkcije Kakor v nebesih). Ksenija Dobrila (SKGZ) je Vecchieta označila za največjega živečega umetnika med Slovenci v Italiji. Veseli jo, da je razstava nastala v sodelovanju z drugimi ustanovami in društvi, saj je dialog tudi osnova Vecchietovega ustvarjanja. Marija Brecelj (SSO) je spomnila, da partituro običajno sestavljajo notno črtovje in navodila za izvajalca, Vecchietova partitura pa ne potrebuje posrednika in »nam gre skozi oči, možgane, srce«. Marija Pirjevec je spomnila, da je bil sošolec Franc plah in zadržan, »naskrivaj« pa se je že posvečal umetnosti in iskal stik s slikarjem Avgustom Černigojem. Grafiko je študiral v Urbinu in Ljubljani ter se izpopolnjeval v Benetkah, Parizu, ZDA. Postal je tankočuten raziskovalec sebe in sveta okrog sebe ter z razpoznavnim slogom, ironijo, igrivostjo zaznamoval ta prostor. Magda Jevnikar je opozorila na bogato Vecchietovo razstavno dejavnost; v zadnjem letu je imel sedem razstav, najnovejša v Kulturnem domu pa je nekaj posebnega, saj gre za prostor, na katerega je umetnik navezan, obenem pa zelo velik in ga zato ni vedno lahko naseliti z umetniškimi deli. Vecchietu je uspela »gledališka postavitev«, saj je ob slikah in kolažih prostor napolnil s svojimi objekti in instalacijami. Razstavo je v celoti ustvaril iz rabljenih predmetov, je pristavil umetnik.