Večji kamen se odvalil na dvorišče kriške cerkve

V Križu so vaščani v petek zvečer opazili, da pri stranskem vhodu na dvorišče domače župnijske cerkve na tleh leži večji kamen. Odvalil se je od zidka nad stopnicami, ki obkroža cerkev, in obtičal na cementu. Glede na rdeče plastične črepinje lučke, ki so ležale na cesti v neposredni bližini, je mogoče sklepati, da je za njegov »padec« kriv kak večji tovornjak (morda tisti, ki odvaža odpadke?) oz. njegov voznik. Morda je kamen zbil med vzvratno vožnjo, pa se tega še zavedal ni, saj se, kot kaže, ni ustavil, da bi morebiti preveril, kaj se je pripetilo.

Da je bil kamen najbrž že majav – omet pod njim je bil dotrajan, je potrdil zahodnokraški rajonski svetnik Pavel Vidoni, ki je bil o dogodku seznanjen včeraj zjutraj in je o tem nemudoma opozoril pristojne občinske urade in župana Roberta Dipiazzo; slednji pa se je obvezal, da bo v ponedeljek prišel pogledat, kaj se je zgodilo. Težak kamen je med padcem nekoliko poškodoval tudi stopnice pod njim.