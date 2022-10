Večnamenski terminal – skoraj dvestomilijonska madžarska naložba

Večnamenski terminal madžarske družbe Adria Port, ki naj bi nastal do leta 2026 na 34 hektarjev obsežnem območju nekdanje naftne rafinerije Aquila ob plovnem kanalu pri Žavljah, je dopoldne zadobil prve obrise, pa čeprav za enkrat le računalniške narave. O njem je tekla beseda v kongresnem centru na srečanju v okviru letošnjega Barcolana Sea Summit, ki sta se ga udeležila izvršni direktor družbe Adria Port Peter Garai in madžarski državi sekretar Peter Kiss-Parciu, ki je pristojen za regionalni in čezmejni ekonomski razvoj.

Da bo to večnamenski, fleksibilen terminal, je poudaril Garai, se pravi, da bo logistično-pristaniški terminal, kjer bo mogoče sprejemati kontejnerske ladje in ro-ro trajekte, skladiščiti splošni tovor, točiti gorivo in poskrbeti za mnogotere druge pristaniške storitve. Naložba je precejšnja, skoraj dvesto milijonska (45 milijonov evrov prihaja iz načrta za okrevanje in odpornost – za investicije Pristaniške oblasti za bagranje in morske pregrade, op. nov.), je spomnil in dodal, da uresničitev terminala nekoliko zamuja zaradi covida in vojne. Dodana vrednost je gotovo 650 metrov dolg pomol, ki bo lahko sprejel dve ladji naenkrat.

»Ureditev terminala je za enkrat še začasna, saj jo bo treba še preučiti s potencialnimi partnerskimi podjetji in s pristojnimi oblastmi, s katerimi bo treba skleniti programski sporazum. Slednji bo osnovan tudi na temeljiti okoljski sanaciji območja, kjer je stala rafinerija,« je pojasnil. Skrb za okolje se bo poznala tudi v tem, da bo terminal povsem integriran v železniški sistem in uredilo se bo povezavo s postajo v Žavljah, ki jo tačas obnavljajo. To pa še ni vse, saj preučujejo tudi druge »zelene rešitve« kot je uporaba električnih vozil in postavitev sončnih panelov.