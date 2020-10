Vedno več Tržačanov zapušča mesto

Kar 31 tisoč Tržačanov oziroma 15,6 odstotka prebivalcev je v zadnjih letih zapustilo svoj dom v Trstu in šlo iskat srečo oz. boljše pogoje v tujino. To so uradni podatki matičnega urada za Italijane v tujini AIRE, ki potrjujejo trend, na katerega gibanje Tryeste opozarja že dalj časa. Po oceni gibanja je za to odgovoren tržaški župan Roberto Dipiazza, kajti mesto ne odgovarja potrebam in željam prebivalcem, ki se zaradi tega odločijo za »beg« iz Trsta. Med temi so v glavnem mladi, poudarja Tryeste.

Dejstvo je, da živi v tujini več Tržačanov in Tržačank od tistih, ki bivajo v najbolj obljudenem mestnem rajonu, tj. na območju Stare mitnice. Glede tega vlada politični molk, poudarja Tryeste, ki ocenjuje, da je za to odgovornih več subjektov. Po eni strani so silili v zmanjšanje industrijske proizvodnje in s tem okrnili eno izmed osnovnih virov proizvodnje v mestu, vendar je to potekalo brez vsakega načrtovanja. Poleg tega so dejansko razgradili socialne službe, zaradi česar mnogo ljudi živi pod mejo dostojanstva. Kdor je imel to možnost, je torej zapustil mesto, poudarja gibanje Tryeste.