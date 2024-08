Veit Hainichen, Martina Vocci in Tatjana Rojc na nocojšnjem srečanju v Nabrežini

Ob današnjem drugem dnevu praznovanja sv. Roka v Nabrežini bo nocoj ob 19. uri Pripoved o prostoru med jeziki, kulturami in spomini, ki jo bodo oblikovali pisatelj Veit Hainichen, novinarka Martina Vocci in slovenska senatorka ter literarna kritičarka Tatjana Rojc. Večer prirejajo turistična kmetija Juna, v sodelovanju z Librarno in Slovenskim kulturnim društvom Igo Gruden (projekt Na brežini besede).

Trideset let, tako dolgo se že romanopisec Veit Heinichen posveča pripovedi o obširnem evropskem območju, ki zaobjema Trst, Kras in severni Jadran. Ta del Evrope je enkraten in mu drugod ni podobnega. Zaradi geopolitične lege, številnih kontrastov med podeželjem in mestom, morjem in gorami, jeziki in okusi, pa tudi močnih osebnosti in odličnih proizvodov, to območje kar vabi k pripovedovanju. Izhodišče za srečanje s pisateljem Veitom Heinichnom bo njegova zadnja knjiga Lontani parenti. Z avtorjem pa se bosta pogovarjali Tatjana Rojc in Martina Vocci.

Večer bo znova vabil na sokolovo igrišče, kjer bodo na vrsti še finalne tekme odbojke na mivki, za ples pa bodo poskrbeli mladi glasbeniki domače skupine Rujni muzikanti. Vse naokrog bodo tudi danes posejane stojnice vinarjev in kmetovalcev, lačni in žejni pa bodo lahko računali na enogastronomski kiosk v režiji članov društva Sokol.