Veleposlanik Tomaž Kunstelj prejel srednjeveški pečat

Veleposlanik Republike Slovenije v Italiji Tomaž Kunstelj, ki zapušča Rim, je danes iz rok tržaškega župana Roberta Dipiazze prejel najvišje občinsko odlikovanje, srednjeveški pečat. Kunstelj, ki se je v Trstu mudil zaradi slovesnosti ob dnevu državnosti v Narodnem domu, je z županom spregovoril o najbolj pomenljivih trenutkih v preteklih letih, izpostavila sta skupen poklon predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Republike Italije Sergia Mattarelle pred bazovskim šohtom in spomeniku bazoviškim junakom julija 2020. Veleposlanik se je podpisal v zlato knjigo občine z naslednjim posvetilom: »Počaščen sem, da lahko v Italiji služim svoji domovini Sloveniji. Trst je od nekdaj mesto, ki se odpira na morje in v svet. Zaključujem veleposlaniški mandat, ostajam pa prepričan zagovornik sodelovanja in prijateljstva med italijanskim in slovenskim narodom«.