Velika razvojna priložnost, ki ni brez izzivov

Projekt bodočega dijaškega kampusa v Ulici Rossetti na območju, kjer je nekoč delovala vojašnica, je znova v središču politične razprave. Včeraj je v dvorani deželnega sveta potekal sestanek svetniškega odbora, na katerem so poleg odbornikov Pierpaola Robertija in Alessie Rosolen sodelovali tudi predstavniki tržaške dijaške skupnosti. Ti so predstavili predloge ter opozorili, da tako obsežen poseg ne sme prezreti ključnih vprašanj varnosti, prometa in pogojev za kakovostno šolsko življenje.

Dijaki so v dokumentu, ki so ga izročili vsem članom svetniškega odbora, poudarili, da kampus predstavlja veliko razvojno priložnost, vendar le pod pogojem, da bo celovito načrtovan. Med ključnimi izzivi so izpostavili odprtje kampusa 24 ur na dan, prometno ureditev, varnost in trajnostno mobilnost. Kot so dejali, je območje že zdaj prometno obremenjeno, zato po njihovem mnenju ni mogoče razmišljati zgolj o prenovi in gradnji novih objektov, temveč je nujna tudi prenova prometnega režima, ureditev varnih pešpoti ter vzpostavitev ustrezne kolesarske infrastrukture.

Na sestanku je bilo pojasnjeno, da so v letu 2025 že začeli pripravljalna dela za osnovno infrastrukturo, ki je pogoj za nadaljnje faze projekta. Projekt začasne šole, ki bi služila vsem tistim šolam, ki so deležne obnove, je že pripravljen in trenutno čaka na pridobitev potrebnih soglasij. Po potrditvi bo objavljen razpis za gradnjo prve faze, torej tega začasnega objekta, je zagotovil odbornik Roberti, ki je prepričan, da bi lahko bila montažna stavba nared že leta 2027. Ta je za deželno vlado prioriteta, postavili jo bodo tam, kjer bo v prihodnosti zrasla ena od dveh predvidenih telovadnic.