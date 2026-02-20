»Goriška je z EPK znova zaživela kot ozemlje brez meja«

Včasih so kraji dogodkom pisani na kožo. Predstavitev izkušnje novogoriško-goriške Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 in perspektiv sodelovanja med Italijo in Slovenijo je v sredo pod večer potekala v Rimu, na središčnem Trgu Venezia, v interaktivnem centru Europa Experience, kar bi lahko poslovenili kot Izkušnja Evrope, Doživetje Evrope. EPK je bilo oboje: izkušnja, ki Evropi zdaj ponuja model čezmejne prestolnice, in doživetje, seveda za tiste, ki so na Goriško prišli in kaj EPK-jevskega tudi doživeli.

Med nosilkami projekta GO! 2025 je bila državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, sredina gostja rimskega srečanja. Priredilo ga je slovensko veleposlaništvo v sodelovanju s senatorko Tatjano Rojc. Zbrane –med njimi je bilo tudi nekaj diplomatov iz drugih držav – je pozdravil slovenski veleposlanik v Italiji Matjaž Longar.

Senatorka Rojc je pogovor z državno sekretarko začela z omembo trditve Dimitrija Volčiča, novinarja, politika, predvsem pa velikega Evropejca, da so »nekatere dežele proizvedle več zgodovine kot druge, med njimi prednjačita srednja in vzhodna Evropa«. Mnogim je ta Evropa neznana, ker je obsežna, kompleksna in ima veliko posebnosti. Gorica in Nova Gorica sta skupaj privilegirano opazovališče te Evrope. Spomnila je na čas, ko Gorica še ni bila odtrgana od svojega zaledja, v avstro-ogrskem cesarstvu. Skoraj celo dvajseto stoletje pa je morala sobivati z mejo, čeprav je Gorica naravno središče srednje Evrope, saj se tu stikajo in oplajajo tri velike evropske kulture, latinska, slovanska in nemška. »Gorica je mesto z dvema dušama, njena slovenska duša pa je bila z vsiljeno razmejitvijo delno okrnjena. Kakor Berlin po drugi svetovni vojni. Nemški zid je padel leta 1989, goriški zid pa je moral čakati do leta 2004.« Tako Gorica kot Trst sta po duši svetovljanski mesti in sta spet zadihali s polnimi pljuči, ko je s širitvijo schengna meja padla. »Toda Italija je hotela ponovno zapreti mejo in ovirati prehod ljudi. Zoprno je danes spet srečevati mejne kontrole,« je opozorila. In dodala: »Goriška pa je s projektom GO! 2025 znova zaživela kot ozemlje brez meja.«