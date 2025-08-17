Veliki šmaren tudi letos privabil na Tabor številne vernike

Velikošmarensko praznovanje je tudi letos k Marijinemu svetišču na Tabru privabilo veliko število romarjev. Tradicionalno praznovanje se bo drevi, na praznik svetega Roka, zavetnika repentabrske župnije, sklenilo z nastopom Godbenega društva Nabrežina. Ravno godba predstavlja namreč poseben vezni člen med Repentabrom in Nabrežino, saj župniji varuje isti zavetnik.

Višek praznovanja, ki se je v sredo začelo z romanjem bolnikov do Marijinega svetišča in bolniškim maziljenjem vernikov, je bila včerajšnja dopoldanska maša na praznik Marijinega vnebovzetja, ki jo je pod lipami pred svetiščem na Tabru daroval tržaški škof Enrico Trevisi. Prva maša za prve romarje je bila sicer na sporedu že včeraj ob 8. uri. Romanje je bilo na sporedu tudi v petek popoldne. Somaševanje je skupaj s slovenskimi duhovniki vodil repentabrski župnik Anton Bedenčič, še zadnjič v vlogi škofovega vikarja za slovenske vernike. Izhodišče za pridigo je duhovnik iskal v motu svetoletnega leta »romarji upanja«.

Veliki šmaren na Tabru je tudi kulturni in ne le verski praznik. V srenjski hiši ob cerkvi je čast postavitve umetniške razstave letos pripadla tržaškemu umetniku Ediju Žerjalu. V četrtek zvečer je njegovo razstavo z naslovom Domišljija onkraj vidnega predstavila Jelka Daneu Cvelbar. Da bi bilo praznovanje še prijetnejše, so bili obiskovalcem na voljo kuhani štruklji in druge kraške dobrote. Z njimi je bil veliki šmaren na Tabru popoln.