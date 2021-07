Veliko ljudi, a bolj malo nakupovalnih vrečk v rokah. Tako je sinoči minila letošnja Noč razprodaj, dogodek, s katerim želita stanovska organizacija Confcommercio in Občina Trst poskrbeti za poživitev poletnega večera z bogatim sporedom in v teh negotovih časih podpreti trgovce. Trgovine so podaljšale odpiralne čase, številne ulice so bile zaprte za promet, noč ugodnejših nakupov pa se je uradno začela ob 19. uri, ko so mestno središče odprli samo za pešce.

V večini trgovin so cene sezonskih oblačil in obutve znižali za 20 do 40 odstotkov. Kot so nam povedali v trgovinah v strogem središču mesta, v večernih urah niso pričakovali velikega navala, saj so se navadili, da je Noč razprodaj dogodek, ki je bolj namenjen barom in restavracijam kot trgovinam. So pa trgovci imeli kar nekaj prometa čez dan. V mestnem središču sta se po dolgem času spet slišala slovenski in hrvaški jezik, sem pa tja pa se je slišala tudi nemščina. Kot so nam povedali trgovci, je bilo v mestu kar nekaj avstrijskih turistov, ki pa se niso prepustili nakupovanju.

Drugačna je bila zgodba v barih in restavracijah. Ti so bili polni še pred mrakom.