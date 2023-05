Od danes zvečer, torka, 2. maja, do sobote, 6. maja, bo ponoči med 21. in 5. uro za promet zaprt predor Montedoro na avtocestnem priključku med Domjem in Škofijami na območju Dolge Krone, in sicer zaradi vzdrževalnih del. Med tem časom bodo uredili obvoze.