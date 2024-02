Veselo pustno dogajanje deloma skalile rasistične žaljivke

Če pust za veliko večino pustarjev predstavlja veselo in sproščeno obdobje v znamenju glasbe in zabav, pa se na feštah žal najdejo tudi ljudje, ki jim je ljubše izzivanje vrstnikov in žaljenje. Tako je bilo v petek na Opčinah, ko je sovražno obnašanje skupine mladeničev deloma skalilo veselo dogajanje v Prosvetnem domu. Na srečo so varnostniki takoj ukrepali.

Bilo je okoli 1. ure, ko je nekaj mladeničev italijanske narodnosti na dvorišču Prosvetnega doma domače pustarje začela zmerjati z vsem znano protislovensko psovko. Prišlo je do soočenja, varnostniki pa so razboriteže takoj pomirili in pospremili do izhoda, ter preprečil, da bi prišlo do fizičnega obračuna. Vestna in odgovorna organizacija zabave je tako preprečila najhuje. Varnostniki so tudi ob vhodu preverjali, kaj pustarji nosijo v torbah.

»Imeli so kakih 15 ali 16 let. Sploh ne vedo, kaj govorijo in kako zelo bolijo njihove besede, predvsem če jih izrečejo v slovenskem društvu,« je pojasnil eden od organizatorjev zabave, ki se je je udeležilo veliko število mladih Italijanov. Zgovorno je že dejstvo, da se je dvorana vidno izpraznila, ko so glasbeniki na odru vžgali s slovenskimi vižami.

