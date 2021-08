Občutiti, pripovedovati in širiti naš »notranji in hkrati univerzalni Kras« skozi različne svetove – to je cilj sedme izvedbe niza dogodkov Energija krajev. Festival vetra in kamna, ki ga prireja združenje Casa C.A.V.E. od 17. avgusta do 31. oktobra, s prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine, Občine Devin - Nabrežina ter fundacij Pietro Pittini in Casali.

Da je to projekt sodobne umetnosti, ki na našem območju odpira vrata različnih med seboj navidezno ločenih svetov in ponuja priložnosti za soočanje, za dialog in torej za razvoj, je dejala duša niza, predsednica združenja Fabiola Faidiga na srečanju na tržaškem nabrežju. Med alegorijami in resničnostjo je torej ekipa »energičnih duš« zasnovala bogat program dogodkov, ki bo raziskoval svet fantastike skozi razstave likovne umetnosti, delavnice kiparstva in fotografije, projekcije, gledališke in umetniške performanse, literarna srečanja ali ustvarjalne sprehode, na primer. »Veter bo duša, kamen pa telo.«

Začnimo kajpak s prvim dogodkom, ki bo v torek, 17. avgusta, na nabrežinskem trgu, kjer bodo ob 21.15 predvajali film Camille Claudel, čustveno biografsko dramo o znani francoski kiparki. V soboto, 21. avgusta, ste med 17. in 20. uro vabljeni v Cerovlje, kjer bodo v Adventure parku na ogled umetniško izdelane čudežne živali in od koder se bo mogoče podati na kreativni sprehod po pobočju Grmade z obiskom kmetij Antonič in Bombus. Omembe vreden je kiparski čezmejni projekt Čudovito potovanje v nabrežinski kamen med 6. in 17. septembrom. Zamislili sta si ga Fabiola Faidiga in Maddalena Giuffrida v sodelovanju z umetniško kritičarko Evo Comuzzi. V Nabrežini bodo gostili kiparja Edija Carrerja in Alberta Fiorina ter štiri študente iz Akademije za likovno umetnost v Benetkah in Šole kamnosekov / Šolski center Srečka Kosovela iz Sežane, ki bodo obiskovali delavnice pri kamnoseških podjetjih Andreja Mervica in Marmi Cortese (marmor je darovalo podjetje Pizzul).

Popoln program je na voljo tukaj. Naj še zapišemo, da je za vsak dogodek predhodna rezervacija obvezna na casacave.art@gmail.com ali 333 4344188. S seboj bo treba imeni tudi kovidno potrdilo (green pass).