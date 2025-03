Fotograf Primorskega dnevnika Damjan Balbi je v svojo kamero ujel openski sprevod. Za vse, ki ste morda zamudili sobotno dogajanje po openskih ulicah, in za vse, ki ste stopali v sprevodu in bi radi še enkrat podoživeli opensko vzdušje, smo dobre tri ure dolg sprevod »spravili« v 34 minutni posnetek. Želimo vam prijeten ogled in ... živio pust!