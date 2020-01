Videokamere v tržaškem vrtcu

V občinski vrtec Pollitzer v Istrski ulici, ki se je zaradi grobega ravnanja nekaterih vzgojiteljic z otroki lani znašel v središču afere, so aktivirali 18 videonadzornih kamer: 16 so jih namestili v treh različnih nadstropjih, dve pa na zunanji del poslopja. Na državni ravni gre za prvi primer namestitve kamer v vrtce, je včeraj povedala občinska odbornica za šolstvo Angela Brandi, ki je napovedala, da bodo do konca leta kamere namestili v še drugih devet občinskih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v jasli in vrce) ter v nekatere domove za ostarele.

»Ponosni smo, da smo prvi v Italiji poskrbeli za zaščito nemočnih. Povod za vzpostavitev videonadzora v vrtcih je bil vsekakor lanski primer kršitve, do katerega je prišlo v tem vrtcu, a vseeno ne bi rada, da bi ta neljub dogodek negativno vplival na vzgojno vrednost ustanove, ki se lahko pohvali z 120-letno zgodovino,« je ob predstavitvi novosti dejala odbornica, ki je ob tem spomnila, da je bila pot do vzpostavitve videonadzora vse prej kot enostavna, saj so sindikalni predstavniki zaposlenih ostro nasprotovali nadzoru dela zaposlenih. »Ne gre za nadzor zaposlenih. Pregled videoposnetkov je dopusten le v primerih, ko gre za sum kršitve. Videoposnetke bodo v dokazne namene lahko preverjali le organi pregona. Nihče drug,« je dejala odbornica.