Vijolična klop ob svetovnem dnevu Alzheimerja

Če se je Slovenija v čast kralju Toura danes prebarvala v rumeno, se je cel svet obarval v vijolično. 21. septembra namreč obeležujemo svetovni dan Alzheimerja.

Tudi v Trstu so obeležili ta dan. Na začetku Drevoreda 20. septembra so klop prebarvali v vijolično. Za to so poskrbeli Združenje De Banfield, s predsednico Tereso Squarcina na čelu, na predstavitvi pa je bil prisoten tudi pristojni za socialne zadeve v tržaški občini Carlo Grilli. Za prebarvanje je poskrbelo podjetje Mg colors.

Na klop so postavili tudi spominsko tablo, na kateri piše Per ricordare chi dimentica (Da bi se spomnili na tistega, ki pozablja), postavili pa so jo ob 19. obletnici svetovnega meseca za Alzheimer. Prebarvanje klopi v vijolično je svojevrstna poteza, tako na deželnem kot na državnem nivoju, saj od danes stoji v Trstu edina klop v Italiji, ki so jo prebarvali v ta namen.

Ob predstavitvi klopi so spomnili, da za Alzheimerjem zbolevajo vedno mlajši ljudje. V Italiji ima to patologijo približno 600 tisoč ljudi, samo v Trstu 6000 ljudi, v Furlaniji - Julijski krajini pa je teh med 15 in 20 tisoč. Te številke strmo naraščajo, raziskovalci pa še vedno iščejo učinkovito zdravljenje. S klopjo so želeli pustiti trajni znak, ki bi spominjal na problematiko Alzheimerja in demence, saj je ta tudi socialni problem. Pri združenju De Banfield se med drugim trudijo, da bi dali glas tako bolnim z demenco, kot tistim, ki skrbijo zanje.