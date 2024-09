Vijolični september v podporo bolnikov in skrbnikov

Začel se je vijolični september, mesec spoznavanja posledic demence in Alzheimerjeve bolezni, za katero v Italiji trpi več kot milijon 200.000 ljudi, v Furlaniji - Julijski krajini pa več kot 27 tisoč prebivalcev. Javnosti, bolnikom in njihovim spremljevalcem ter družinam namenja tržaško dobrodelno združenje De Banfield od 16. do 21. septembra vrsto prireditev. Organizacija vse od leta 1988 pomaga ranljivejšim starejšim osebam in njihovim skrbnikom, prireja dogodke za promocijo dobrih življenjskih praks ter upravlja Vijolično hišo v Ulici Filzi, kjer nudi storitve za spremljevalce bolnikov. Letos bo v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi, združenjem gostincev Fipa, tržaško in drugimi občinami od Krasa do Milj prisotna na Borznem trgu in na drugih lokacijah, kjer bo ponujala predavanja, diagnostiko in druge storitve. V središču mesta pa bo več kot 60 gostinskih lokalov do konca septembra ponujalo vsaj eno »vijolično« specialiteto in zbiralo prispevke za dobrodelno združenje.

Med 16. in 21. septembrom, je napovedal, bodo zato dogodki namenjeni prav vsem. Na Borznem trgu bodo postavili Vijolični gozd z »drevesi spomina«: po zgledu japonske navade tanzaku bodo obiskovalce povabili, naj zapišejo spomin in ga obesijo na drevo. S tem želijo povabiti javnost, naj se zamisli v pomen spominov, ki s časom zbledijo. Na trgu bo prisotna tudi ilustratorka Elisa Gandolfo, ki bo spomine zbirala in jih ponazorila z akvareli. V opremljeni stojnici bodo prostovoljci širili informacije o storitvah, ki jih nudi združenje De Banfield. Tu bo tudi kombi z mobilno ambulanto, kjer bodo starejšim od 65 let ponujali brezplačne diagnostične preglede. Rezervacije zbirajo na spletni strani združenja. Vse dni prireditve, zlasti pa 21. septembra, na mednarodni dan boja proti demenci in Alzheimerju, bodo glavne občinske palače in druge stavbe ter Neptunova fontana na Borznem trgu osvetljene z vijoličasto barvo. Vsi dogodki in informacije so na voljo na spletni strani www.debanfield.it.

V vijolično barvo bodo objete tudi občinske stavbe miljske, dolinske, repentabrske, zgoniške in devinsko-nabrežinske občine.